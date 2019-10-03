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За які послуги ЖКГ українці
не хочуть платити - Держстат

За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:45

За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
За серпень 2019 року населення України сплатило за комуналку 5,2 млрд грн, що на 800 млн грн перевищує суму в платіжках - українці гасили минулі борги.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:45

Молодці, вказали скільки електроенергіі. А газ, опалення, вода ...?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 22:30

Какие услуги, такая и оплата. Тут вроде как все честно :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:15

  Igorten написав:Какие услуги, такая и оплата. Тут вроде как все честно :)

Необязательность оплаты услуг порождает хаос и развал системы...
У нас тоже думали, что самые умные те, кто не платит, если их что-то не устраивает, например оплата: вначале все более-менее дружно платили за то, что сидел консьерж, а потом началось... Их было двое и работали они просто идеально, цветы поливали и даже убирали на входе строймусор(!): было чисто, опрятно, просто так зайти не мог никто и никогда, им оставляли почту, на них можно было даже оставить ребенка на 5 минут. Потом в доме поселился судья и как самый умный и "бедный" начал говорить о том, что мы слишком много платим за разные услуги, надо оптимизировать! Собрал через своих представителей подписи недовольных, а консьержам начали платить в 2 раза меньше. В итоге, один отказался через 2 месяца, а потом отказался и второй. Наконец, начался поиск желающих на вакансии: разных пенсионеров было много, но они ничего не хотели делать, просто сидеть и наблюдать за входом. В итоге, не было смысла платить и за этих. Поставили домофон. Из коридоров за пол года сначала украли коляску, потом велосипед, потом обувь зимой у кого-то стянули... В итоге опять решили платить в 2 раза больше, но теперь уже отказались некоторые жильцы, т.к. они не живут здесь, вон те за границей по пол года, а вот тем все пофиг. Начался хаос. В итоге, оставшимся надо платить в 3 раза больше??? Вот так и живем... А ведь все было нормально! Поэтому не нужно искать оправдания своему жлобству и не платить потому, что что-то не устраивает, так это не работает! Не нравится - пишем жалобы, подаем в суд, но платим, а не валим с больной головы на здоровую...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:03

  Watcher написав:
  Igorten написав:Какие услуги, такая и оплата. Тут вроде как все честно :)

Необязательность оплаты услуг порождает хаос и развал системы...
Поэтому не нужно искать оправдания своему жлобству и не платить потому, что что-то не устраивает, так это не работает! Не нравится - пишем жалобы, подаем в суд, но платим, а не валим с больной головы на здоровую...

Конечно платим, за услуги которых нет или которые прекратили, чтобы выбить средства на ремонт (реал. пример - лифт), а потом просто его включить без проведения ремонта, когда поставщики смеясь в лицо заявляют - в суде вы ничего не докажете и так и есть на самом деле, но все равно нужно платить. Доходит до маразма когда дома остаются в подвешенном состоянии (ни ОСББ ни ЖЕК) его теоретически без договора присоединяют к ЖЕКу, и ЖЕК по своему усмотрению за полную плату от жильцов что-то иногда делает, а люди не жалуются, что платят они впустую - нет! Они жалуются, что иначе им некому просто будет платить!!! Это даже не менталитет, когда покорность и склоненная голова это достояние. Это идиотизм, когда лох всегда платит.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:05

Watcher Лично моя беда в том что я как раз плачу, как и многие другие. Посему гнилая система и продолжает существовать. Мы платим деньги, а над нами просто издеваются и весьма неплохо живут, перекладывая свою бездарность и непрофессионализм на наши плечи. Примеры :
Пропадает фаза. Приехали. А она взяла и появилась. Говорят не, проблема у вас, хотя я знаю что у них. Как доказать ? Позвонил, через знакомых нашел их же бригаду но с "интересом", приехали, делов на 2 минуты, у них в щите предохранитель подгорел.
Или другая фигня, течет канализация в подвал, я их вызываю каждый месяц, говорю, парни а не проще то колено поменять где проблема возникает, вам же дешевле выйдет, нет, не можем, вот так и живем, ездят каждый месяц. Не можно сказать что типа ваш дом вы и е..., тут я не силен, но раз приезжают значит это их сфера ответственности, иначе хрен бы кто приехал.
Письмо о ремонте крыши у меня 3 года лежит, где они обязались сделать ремонт, еще 2 года назад, и где ?
Или зимой из-за их же бездарности, неправильно сложили крышу при ремонте, все стекает в один угол. Сосульки метровой длины. Пишу им, снимите, неделю писал и ходил. Потом говорю, упадут, убьет кого то, я первый буду свидетельствовать о вашей халатности. Приехали сбили, но и тут умудрились так сбить что человеку окно разфигачили.
Та да, во всем жильцы виноваты, пенсионеры, инвалиды, которые в доме преобладают, валить все на них, это они как там ОСМД не организовали. В мою сторону даже не смотрите, я 3 года меняю лампочки, поменял на 2 этажах канализацию и водопровод за свой счет. Надоело. Вот сижу и присматриваю частный дом :)

Я тут дочитал про суд. Вы сказок начитались ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:02

  Igorten написав:Watcher Лично моя беда в том что я как раз плачу, как и многие другие. Посему гнилая система и продолжает существовать. Мы платим деньги, а над нами просто издеваются и весьма неплохо живут, перекладывая свою бездарность и непрофессионализм на наши плечи. Примеры :
Пропадает фаза. Приехали. А она взяла и появилась. Говорят не, проблема у вас, хотя я знаю что у них. Как доказать ? Позвонил, через знакомых нашел их же бригаду но с "интересом", приехали, делов на 2 минуты, у них в щите предохранитель подгорел.
Или другая фигня, течет канализация в подвал, я их вызываю каждый месяц, говорю, парни а не проще то колено поменять где проблема возникает, вам же дешевле выйдет, нет, не можем, вот так и живем, ездят каждый месяц. Не можно сказать что типа ваш дом вы и е..., тут я не силен, но раз приезжают значит это их сфера ответственности, иначе хрен бы кто приехал.
Письмо о ремонте крыши у меня 3 года лежит, где они обязались сделать ремонт, еще 2 года назад, и где ?
Или зимой из-за их же бездарности, неправильно сложили крышу при ремонте, все стекает в один угол. Сосульки метровой длины. Пишу им, снимите, неделю писал и ходил. Потом говорю, упадут, убьет кого то, я первый буду свидетельствовать о вашей халатности. Приехали сбили, но и тут умудрились так сбить что человеку окно разфигачили.
Та да, во всем жильцы виноваты, пенсионеры, инвалиды, которые в доме преобладают, валить все на них, это они как там ОСМД не организовали. В мою сторону даже не смотрите, я 3 года меняю лампочки, поменял на 2 этажах канализацию и водопровод за свой счет. Надоело. Вот сижу и присматриваю частный дом :)

Я тут дочитал про суд. Вы сказок начитались ?


Именно так все и обстоит. В большинстве своем именно организации издеваются и сбивают средства с людей потому, как доказать абсолютно ничего не реально или нужно потратить время и все те же средства, но с недоказанным практическим результатом, даже после решения суда. Кто даже пару раз этим всем занимался с тем же ЖЕКом, не будет говорить, что все не так. И такой фон нужен лишь для того, чтобы люди дальше варились в этом вареве безысходности или ...уезжали.
В других сферах все так же, за редким исключением найти случайно адеквата.
Вот пример не из ЖКХ, но он особенно показателен. Ремонт холодильника, выключался сразу после включения, не супер новый, но хороший.
1 вариант: 160 грн, за приход мастера. Если нужен ЛЮБОЙ ремонт, доставка самостоятельно (их это не волнует), плюс подъем только от дверей фирмы на первый этаж в зал 100 грн. Если снять/поставить начинку дома 220 + 220 не везя весь. Доп. факторы без осмотра - а)"у вас там все наверное прогнило, может поставить другое бу. б) скорее все там мотор, ремонт будет 3200 + сопутствующее. Дошло все до 5500.
2 вариант. Мастер (случайно был найден его телефон 10 летней давности) приехал, за вызов 100 грн, на месте, взял с собой после телефонного разговора все необходимое для первичного возможного ремонта, поменял втулку в реле. 150 грн. Все.
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ruvex
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