За ІІ квартал 2019 населення стало отримувати більші доходи, про що свідчить їх збільшення на 14,6% до 895,201 млрд грн.
Дивися повний текст Доходи і витрати українців зростають - Держстат (таблиця).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:27
Доходи і витрати українців зростають - Держстат (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи і витрати українців зростають - Держстат (таблиця).
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:28
А що це за статті: соціальна допомога і соціальні трансфери на 304 мільярди???
Я так розумію сюди входить пенсія. Чому пенсія є "соціальною допомогою"?
|