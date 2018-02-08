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Доходи і витрати українців
зростають - Держстат (таблиця)

Доходи і витрати українців зростають - Держстат (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:27

Доходи і витрати українців зростають - Держстат (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
За ІІ квартал 2019 населення стало отримувати більші доходи, про що свідчить їх збільшення на 14,6% до 895,201 млрд грн.

Дивися повний текст Доходи і витрати українців зростають - Держстат (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:28

А що це за статті: соціальна допомога і соціальні трансфери на 304 мільярди???
Я так розумію сюди входить пенсія. Чому пенсія є "соціальною допомогою"?
andrijk777
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