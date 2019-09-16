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Кілька тисяч за наклейку:
автоюрист оцінив ідею...

Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:21

Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею...

Пропонуємо до обговорення:
Повернення в Україну обов'язкового техогляду особистого автотранспорту не допоможе знизити аварійність на дорогах, але створить додаткове джерело корупції.

Дивися повний текст Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею повернути обов'язковий техогляд.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:22

не учел главную пользу тенхосмотра=сколько бабла хапнут приближенные к власти !я уверен что это дело поручат верному сыну отчизны бене
дынин
 
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