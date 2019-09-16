|
|
Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:21
Пропонуємо до обговорення:
Повернення в Україну обов'язкового техогляду особистого автотранспорту не допоможе знизити аварійність на дорогах, але створить додаткове джерело корупції.
Дивися повний текст Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею повернути обов'язковий техогляд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91206
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:22
не учел главную пользу тенхосмотра=сколько бабла хапнут приближенные к власти !я уверен что это дело поручат верному сыну отчизны бене
-
дынин
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 28.10.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15
|945
|
|
|1
|147
|
|
|1
|79
|