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Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:21
Пропонуємо до обговорення:
Повернення в Україну обов'язкового техогляду особистого автотранспорту не допоможе знизити аварійність на дорогах, але створить додаткове джерело корупції.
Дивися повний текст Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею повернути обов'язковий техогляд
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R2
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:26
Выскажу своё непопулярное для многих мнение. Я неоднократно честно проходил техосмотр и не только в Украине, и мне это нравилось. Вместо того, чтобы самому ковыряться в ходовой и тормозах, выискивая возможные неисправности, всё это проверяют на уполномоченной техстанции и пишут, что нужно исправить. Остаётся только заменить конкретные детали.
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avk
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:34
avk написав:
Выскажу своё непопулярное для многих мнение. Я неоднократно честно проходил техосмотр и не только в Украине, и мне это нравилось. Вместо того, чтобы самому ковыряться в ходовой и тормозах, выискивая возможные неисправности, всё это проверяют на уполномоченной техстанции и пишут, что нужно исправить. Остаётся только заменить конкретные детали.
Что Вам мешает и сейчас делать подобный техосмотр у своего автослесаря а не у навязанного Вам государством СТО?
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:36
avk написав:
Выскажу своё непопулярное для многих мнение. Я неоднократно честно проходил техосмотр и не только в Украине, и мне это нравилось. Вместо того, чтобы самому ковыряться в ходовой и тормозах, выискивая возможные неисправности, всё это проверяют на уполномоченной техстанции и пишут, что нужно исправить. Остаётся только заменить конкретные детали.
Сама по себе идея обязательного техосмотра очень даже неплоха. Но только при условии, что его будут именно проходить, а не просто получать бумажку, и что станция, которая выдает заключение о том, что автомобиль прошел техосмотр, несет ответственность, если окажется, что они пропустили какие-то проблемы.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:18
offline написав: avk написав:
Выскажу своё непопулярное для многих мнение. Я неоднократно честно проходил техосмотр и не только в Украине, и мне это нравилось. Вместо того, чтобы самому ковыряться в ходовой и тормозах, выискивая возможные неисправности, всё это проверяют на уполномоченной техстанции и пишут, что нужно исправить. Остаётся только заменить конкретные детали.
Что Вам мешает и сейчас делать подобный техосмотр у своего автослесаря а не у навязанного Вам государством СТО?
На сертифицированных СТО есть вибростенд и ролики для проверки тормозов. Эти средства диагностики эффективнее человеческого фактора, ковыряющегося в ходовой и тормозах.
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avk
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:26
avk написав:
На сертифицированных СТО
Так Вас же никто "в гаражи" и не гонит, хотите у ОД обслуживайтесь, хотите на "сертифицированном"... Но если так безалаберно относится к собственной безопасности (забывая о своевременно проводить ТО и диагностику) то никакие "сертифицированные" не помогут.
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Radon
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:58
На аккредитованном СТО могут насчитать на 20к (сажевый фильтр, регулировка рулевой рейки), а если дама приедет, то и амортизаторы поменять. Иначе не пройдешь. Кто верит, что не будут добавлять работы да ещё и по собственному прайсу?
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astatempo
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