Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею...

astatempo
"На аккредитованном СТО могут насчитать на 20к"
А в "гаражах" не могут? ))
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:31
astatempo
"На аккредитованном СТО могут насчитать на 20к"
А в "гаражах" не могут? ))
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:34
PasserBy "Cама по себе идея обязательного техосмотра очень даже неплоха. Но только при условии, что его будут именно проходить"
Серьёзно?
Вы прохородили ТО в Германии? Польше? и т.п. - пройдите и посмотрите как это работает сами.
Точно также как и у нас... было... Тучи схем как получить наклейку не проходя ТО. По оф пути идут единицы.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:14
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:40
Конрад Карлович, оттуда же, откуда на оф СТО часто надо записываться за неделю , ибо (внезапно?) - очереди ))
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