Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею...

astatempo
"На аккредитованном СТО могут насчитать на 20к"
А в "гаражах" не могут? ))
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:31
astatempo
"На аккредитованном СТО могут насчитать на 20к"
А в "гаражах" не могут? ))
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:34
PasserBy "Cама по себе идея обязательного техосмотра очень даже неплоха. Но только при условии, что его будут именно проходить"
Серьёзно?
Вы прохородили ТО в Германии? Польше? и т.п. - пройдите и посмотрите как это работает сами.
Точно также как и у нас... было... Тучи схем как получить наклейку не проходя ТО. По оф пути идут единицы.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:14
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:40
Конрад Карлович, оттуда же, откуда на оф СТО часто надо записываться за неделю , ибо (внезапно?) - очереди ))
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:33
nikitash
Можно выбрать и не офСТО - это не проблема. Вот если в ресторане все столики заняты - обычно идут в другой ресторан, а не подъедаются на мусорке с бомжами...
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:59
Конрад Карлович, речь об обязательном ТО. И у Вас НЕТ выбора на какой СТО проходить . Только на аккредитованной.
Так что, продолжая Вашу аналогию, Вы обязаны поесть на нашей "мусорке с бомжами", а уже потом - можете ходить в любой другой ресторан))).
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:13
nikitash
Речь шла о том откуда возьмутся клиенты в гараже если их там по цене будут жухать - внимательно читайте посты
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:18
Конрад Карлович Как и было отвечено - оттуда же, откуда (по Вашему мнению) и на оф СТО жухают всех подряд (и у которых очереди уж точно не меньше, чем у "знакомого в гаражах").
Жухать могут (и делают) везде. Не важно, гараж это или оф СТО. Л.х не мамонт - он не вымрет (с)
По сути обязательное ТО - зло. В нашей стране - зло в кубе, увы.
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