Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею...

Додано: Вів 08 жов, 2019 15:27

nikitash

Нет логики. Люди которые стоят в очереди на оф СТО - скорее всего не могут себе позволить опустится до гаража, им нужны "гарантии" или документы и т.п. - они будут стоять в очереди. Те кто идут в гараж - знают что по чем, - и если уж они стоят там в очереди - то точно не потому что перезаписались от СТО или потому что их там так же могут нагреть. Да, не без этого - но очередь в гараж - это показатель все таки качества. (Лично знаю гаражи, где нужно записываться за месяц, рекламы и вывески у них нет, только для своих, со стороны туда трудно попасть без знакомства.) Может быть и есть гаражи, где стоит очередь и жухают по полной - но я о таких не слышал, скорее всего это не частое явление. Вот где нет очереди и жухают - это да, этого навалом...