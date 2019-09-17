Кілька тисяч за наклейку: автоюрист оцінив ідею...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:11
nikitash написав:
Удачи Вам в гаражах.
Я в основном на СТО, долго искал, но удалось найти более-менее. В гаражи заезжал в другом городе.
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Конрад Карлович
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