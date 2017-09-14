Експерти вирішили порівняти дохід українців щодо можливості придбання смартфона.
Дивися повний текст Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:22
Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон...
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Дивися повний текст Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон (інфографіка).
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