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Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:22
Пропонуємо до обговорення:
Експерти вирішили порівняти дохід українців щодо можливості придбання смартфона.
Дивися повний текст Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон (інфографіка)
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R2
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:23
Еще бы получать эту среднюю зарплату...
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vi6913vo
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Додано: Нед 06 жов, 2019 13:56
vi6913vo написав:Еще бы получать эту среднюю зарплату...
Получать может и сложно, заработать проще
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Faceless
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ceba
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