Експерти вирішили порівняти дохід українців щодо можливості придбання смартфона.
Дивися повний текст Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон (інфографіка).
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:22
Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон (інфографіка).
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:56
Re: Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон...
Получать может и сложно, заработать проще
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:12
Re: Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон...
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:50
как только украинец покупает смартфон, то сразу он в нём разочаровывается функциями и уже думает про покупку в след месяце другого.
мы уделяем много внимание игровому бизнесу, типа там игромания, а смартфоны - тоже самое, а именно все деньги идут на замену одного на другой. или влазим в кредиты на покупку этого дерьма.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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