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Скільки має працювати українець,
щоб купити смартфон...

Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:22

Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти вирішили порівняти дохід українців щодо можливості придбання смартфона.

Дивися повний текст Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон (інфографіка).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:23

Еще бы получать эту среднюю зарплату...
vi6913vo
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:56

Re: Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон...

vi6913vo написав:Еще бы получать эту среднюю зарплату...
Получать может и сложно, заработать проще
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:12

Re: Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон...

  Faceless написав:Получать может и сложно, заработать проще

Заработать любой дурак может, а вот ничего не делать и получать не каждый.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:50

как только украинец покупает смартфон, то сразу он в нём разочаровывается функциями и уже думает про покупку в след месяце другого. :P
мы уделяем много внимание игровому бизнесу, типа там игромания, а смартфоны - тоже самое, а именно все деньги идут на замену одного на другой. или влазим в кредиты на покупку этого дерьма. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:03

  Игорь Алексеевич написав:как только украинец покупает смартфон, то сразу он в нём разочаровывается функциями и уже думает про покупку в след месяце другого. :P
мы уделяем много внимание игровому бизнесу, типа там игромания, а смартфоны - тоже самое, а именно все деньги идут на замену одного на другой. или влазим в кредиты на покупку этого дерьма. :P

Да ладно, не все такие. Считаю что моб. телефон не должен обходиться человеку более 25% от месячного дохода, да и менять девайс чаще раз в 3 года - глупо (если на это нет срадств).
BIGor
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