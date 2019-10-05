Кабінет Міністрів розраховує на зниження рівня безробіття з 9,6% до 5%.
Дивися повний текст Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:26
Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%
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Дивися повний текст Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%.
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