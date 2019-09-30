RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Xiaomi представила
"розумний" очищувач повітря

Xiaomi представила "розумний" очищувач повітря
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:36

Xiaomi представила "розумний" очищувач повітря

Пропонуємо до обговорення:
Китайський технологічний гігант Xiaomi випустив очищувач повітря Xiaomi Mi Pro H.

Дивися повний текст Xiaomi представила \"розумний\" очищувач повітря.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91206
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:36

Самые лучшие бытовые очистители воздуха это Дайкин. Но и дорогие.
Очистители Сяоми - так себе, зато интегрируются в их умный дом, что может быть очень удобно.
vladvlas
 
Повідомлень: 586
З нами з: 22.12.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Xiaomi випустила незвичайний powerbank
R2 » Суб 05 жов, 2019 01:32
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 01:34
moveton
Suzuki офіційно представила субкомпактний кросовер (фото)
R2 » Вів 01 жов, 2019 12:11
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 12:11
Puente
Влада представила програму дій із реконструкції залізниці
R2 » Пон 30 вер, 2019 15:05
2 78
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 15:35
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.