Китайський технологічний гігант Xiaomi випустив очищувач повітря Xiaomi Mi Pro H.
Дивися повний текст Xiaomi представила \"розумний\" очищувач повітря.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:36
Xiaomi представила "розумний" очищувач повітря
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Дивися повний текст Xiaomi представила \"розумний\" очищувач повітря.
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:36
Самые лучшие бытовые очистители воздуха это Дайкин. Но и дорогие.
Очистители Сяоми - так себе, зато интегрируются в их умный дом, что может быть очень удобно.
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