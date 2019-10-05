Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі - версія Гончарука.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:21
Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі - версія Гончарука.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:47
Re: Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі -...
В соответствии с
Рост ВВП в 2019 году должен составить 3%, в 2020 - 3.3%
Даже если каждый год ВВП будет расти на 10% быстрее, чем в предыдущем, то на треть (по сравнению с текущим моментом) ВВП вырастет только к 2027 году. При этом рост в 2025 году должен составить 5.3%, в 2026 - 5.85%
И это без учета обязательств, взятых на себя Украиной при заключении договора по реструктуризации долга.
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