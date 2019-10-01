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Коли в Україні прожитковий
мінімум буде 4 тисячі -...

Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:21

Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі - версія Гончарука.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:47

Re: Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі -...

Щоб українцям встановити прожитковий мінімум на рівні 4 тис. гривень, економіка має зрости хоча б на третину.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.


В соответствии с
https://finance.liga.net/all/article/by ... ye-vyplaty

Рост ВВП в 2019 году должен составить 3%, в 2020 - 3.3%
Даже если каждый год ВВП будет расти на 10% быстрее, чем в предыдущем, то на треть (по сравнению с текущим моментом) ВВП вырастет только к 2027 году. При этом рост в 2025 году должен составить 5.3%, в 2026 - 5.85%
И это без учета обязательств, взятых на себя Украиной при заключении договора по реструктуризации долга.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:05

R2 Дан ясный ответ - НИКОГДА!!! (когда 4 тыс будут стоить как сейчас 2...)
Конрад Карлович
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