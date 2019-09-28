RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві з'явилися автоугонщики
за методом «гроші під...

У Києві з'явилися автоугонщики за методом «гроші під...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:31

У Києві з'явилися автоугонщики за методом «гроші під...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві активізувалися шахраї, які, виманюють водіїв із салону за допомогою грошей на лобовому склі, а самі тим часом викрадають автомобіль, повідомляють активісти dtp.kiev.ua в Instagram.

Дивися повний текст У Києві з'явилися автоугонщики за методом «гроші під двірниками».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91208
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:31

Вынул ключ из замка зажигания, вышел и забрал купюру. Делов-то.
avk
 
Повідомлень: 875
З нами з: 20.03.10
Подякував: 46 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:05

  avk написав:Вынул ключ из замка зажигания, вышел и забрал купюру. Делов-то.

Это муляж купюры. Стоит его только взять в руки, как появится хозяин "купюры", якобы сдутой ветром у него из рук, и устроит скандал о подмене купюры на муляж, с привлечением амбалистых свидетелей.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 13.03.15
Подякував: 257 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В monobank показали, на що українці витрачають гроші з...
R2 » П'ят 04 жов, 2019 18:11
1 120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 18:11
asdrud2016
Якщо з вашої картки вкрали гроші, то в цьому винні ви самі - 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 26 лип, 2017 20:45
31 5584
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 12:49
orest261
Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти...
R2 » П'ят 27 вер, 2019 17:03
3 150
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 вер, 2019 08:56
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.