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У Києві з'явилися автоугонщики за методом «гроші під...
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:31
Пропонуємо до обговорення:
У Києві активізувалися шахраї, які, виманюють водіїв із салону за допомогою грошей на лобовому склі, а самі тим часом викрадають автомобіль, повідомляють активісти dtp.kiev.ua в Instagram.
Дивися повний текст У Києві з'явилися автоугонщики за методом «гроші під двірниками»
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:31
Вынул ключ из замка зажигания, вышел и забрал купюру. Делов-то.
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avk
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:05
avk написав:
Вынул ключ из замка зажигания, вышел и забрал купюру. Делов-то.
Это муляж купюры. Стоит его только взять в руки, как появится хозяин "купюры", якобы сдутой ветром у него из рук, и устроит скандал о подмене купюры на муляж, с привлечением амбалистых свидетелей.
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warlamp
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:54
warlamp написав: avk написав:
Вынул ключ из замка зажигания, вышел и забрал купюру. Делов-то.
Это муляж купюры. Стоит его только взять в руки, как появится хозяин "купюры", якобы сдутой ветром у него из рук, и устроит скандал о подмене купюры на муляж, с привлечением амбалистых свидетелей.
Спасибо.
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avk
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