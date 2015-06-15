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Работа с дома. Оплата от 300
грн/день. 18+. Только Украина.

Работа с дома. Оплата от 300 грн/день. 18+. Только Украина.
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:07

Работа с дома. Оплата от 300 грн/день. 18+. Только Украина.

Требуется человек для работы в Call центре. Парни и девушки, приятный голос, возраст от 18 лет, без вложений, ежедневная оплата 300 грн./день. График работы с 10.00 – 14.00. Заключаем договор и начинаем работать. Только Украина! По всем вопросам: chernyshevmoney@gmail.com
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