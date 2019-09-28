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Міністр озвучила терміни старту опалювального сезону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня.
Дивися повний текст Міністр озвучила терміни старту опалювального сезону
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:27
Как бы вообще от отопления отключиться....
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