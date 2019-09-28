Влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня.
Дивися повний текст Міністр озвучила терміни старту опалювального сезону.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:27
Міністр озвучила терміни старту опалювального сезону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр озвучила терміни старту опалювального сезону.
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:34
Взагалі опалення повинно включатися/виключатися автоматично. В залежності від погоди, а не від рішення чиновника!
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:44
S999 им нужны наши деньги, дай волю они бы и летом "грели" бы воду до 25 градусов...
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