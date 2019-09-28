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Міністр озвучила терміни
старту опалювального сезону

Міністр озвучила терміни старту опалювального сезону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:27

Міністр озвучила терміни старту опалювального сезону

Пропонуємо до обговорення:
Влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня.

Дивися повний текст Міністр озвучила терміни старту опалювального сезону.
R2
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Как бы вообще от отопления отключиться....
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:34

Взагалі опалення повинно включатися/виключатися автоматично. В залежності від погоди, а не від рішення чиновника!
S999
 
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S999 им нужны наши деньги, дай волю они бы и летом "грели" бы воду до 25 градусов...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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