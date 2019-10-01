Про це йдеться на сайті МІністерства соціальної політики.
Дивися повний текст Як оформити субсидію онлайн (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:28
Як оформити субсидію онлайн (інфографіка)
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Дивися повний текст Як оформити субсидію онлайн (інфографіка).
Додано: Нед 06 жов, 2019 16:28
Попробовала оформить субсидию Онлайн! К сожалению ни чего не получилось! Потому что у меня шестизначный номер паспорта! Я неи могу авторизоваться потому что у меня эл. адрес: anel1963@ukr.net!
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