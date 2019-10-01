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Як оформити субсидію
онлайн (інфографіка)

Як оформити субсидію онлайн (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:28

Як оформити субсидію онлайн (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті МІністерства соціальної політики.

Дивися повний текст Як оформити субсидію онлайн (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:28

Попробовала оформить субсидию Онлайн! К сожалению ни чего не получилось! Потому что у меня шестизначный номер паспорта! Я неи могу авторизоваться потому что у меня эл. адрес: anel1963@ukr.net!
richbansk8
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:07

Главное не оформлять субсидию онлайн с помощью новенького iPhone 11 Pro Max 512GB. Можно "спалиться"! :mrgreen:
warlamp
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