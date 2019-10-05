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Forbes назвав ім'я
найбагатшої людини в США

Forbes назвав ім'я найбагатшої людини в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:51

Forbes назвав ім'я найбагатшої людини в США

Пропонуємо до обговорення:
Засновник і глава транснаціональної технологічної компанії Amazon Джефф Безос вдруге очолив щорічний список 400 найбагатших американців.

Дивися повний текст Forbes назвав ім'я найбагатшої людини в США.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:51

почему только четвёртую часть , а не половину?
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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