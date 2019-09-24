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Українцям змінили мінімальний
пенсійний вік - рішення КС

Українцям змінили мінімальний пенсійний вік - рішення КС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:06

Українцям змінили мінімальний пенсійний вік - рішення КС

Пропонуємо до обговорення:
Українським пенсіонерам змінили порядок виплати пенсій.

Дивися повний текст Українцям змінили мінімальний пенсійний вік - рішення КС.
R2
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