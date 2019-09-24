Українським пенсіонерам змінили порядок виплати пенсій.
Дивися повний текст Українцям змінили мінімальний пенсійний вік - рішення КС.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 20:06
Українцям змінили мінімальний пенсійний вік - рішення КС
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Дивися повний текст Українцям змінили мінімальний пенсійний вік - рішення КС.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:58
Менты и так в 38 выходят, отдельные законы себе придумали, теперь и остальные будут чинуши, а вы пашите.
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