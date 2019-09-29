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Автоюрист роз'яснив нюанси
скасування акцизу на імпорт...

Автоюрист роз'яснив нюанси скасування акцизу на імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:21

Автоюрист роз'яснив нюанси скасування акцизу на імпорт...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в разі скасування акцизу на імпорт авто, продажі нових автомобілів не зростуть. При цьому б/у іномарок на дорогах стане значно більше.

Дивися повний текст Автоюрист роз'яснив нюанси скасування акцизу на імпорт автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:21

откуда в 2020 году взять 10ки тысяч ауди80?
antonivs3
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