Про це йдеться в повідомленні "Дорожнього адвоката" на сторінці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на право керування.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 02:04
Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на право керування.
Додано: Пон 07 жов, 2019 02:04
Верховный суд? Т.е. водила предварительно проиграл и заплатил издержки в судах всех остальных уровней? Он, однако, упорный.
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