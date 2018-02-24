Про це йдеться в повідомленні "Дорожнього адвоката" на сторінці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на право керування.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 02:04
Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на право керування.
Додано: Пон 07 жов, 2019 02:04
Верховный суд? Т.е. водила предварительно проиграл и заплатил издержки в судах всех остальных уровней? Он, однако, упорный.
Додано: Пон 07 жов, 2019 06:48
Re: Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на.
Если документы в порядке, то для экономии времени и нервов лучше предъявить.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:12
Re: Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на.
Он, однако, молодец! Теперь, имея такое постановление суда, спокойно идёт в суд и подаёт персонально на инспектора Полиции на "моральную компенсацию", в материальной форме, конечно
И когда полицейский заплатит тысяч 20 грн, то желание корчить из себя всемогущего на дороге быстро пропадёт и другим в назидание.
PS: я надеюсь, инспектор составил Акт осмотра номерного знака на предмет не соответствия его ГОСТу (видимость с 20-ти метров) за подписью 3-х свидетелей ? Если нет, то ему вообще не место в Полиции.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:24
Ну-ну. Вот и имеете полицию, которая лишний раз вообще не хочет реагировать на правонарушения.
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