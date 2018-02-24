RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи має право поліцейський
вимагати у водія документи на...

Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 02:04

Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні "Дорожнього адвоката" на сторінці у Фейсбуці.

Дивися повний текст Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на право керування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91217
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 02:04

Верховный суд? Т.е. водила предварительно проиграл и заплатил издержки в судах всех остальных уровней? Он, однако, упорный.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 203
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 06:48

Re: Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на.

Если документы в порядке, то для экономии времени и нервов лучше предъявить.
avk
 
Повідомлень: 878
З нами з: 20.03.10
Подякував: 47 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:12

Re: Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на.

  moveton написав:Он, однако, упорный.

Он, однако, молодец! Теперь, имея такое постановление суда, спокойно идёт в суд и подаёт персонально на инспектора Полиции на "моральную компенсацию", в материальной форме, конечно ;)
И когда полицейский заплатит тысяч 20 грн, то желание корчить из себя всемогущего на дороге быстро пропадёт и другим в назидание.
PS: я надеюсь, инспектор составил Акт осмотра номерного знака на предмет не соответствия его ГОСТу (видимость с 20-ти метров) за подписью 3-х свидетелей ? Если нет, то ему вообще не место в Полиции.
LutsMan
 
Повідомлень: 676
З нами з: 10.06.08
Подякував: 165 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:24

  LutsMan написав:
  moveton написав:Он, однако, упорный.

Он, однако, молодец! Теперь, имея такое постановление суда, спокойно идёт в суд и подаёт персонально на инспектора Полиции на "моральную компенсацию", в материальной форме, конечно ;)
И когда полицейский заплатит тысяч 20 грн, то желание корчить из себя всемогущего на дороге быстро пропадёт и другим в назидание.
PS: я надеюсь, инспектор составил Акт осмотра номерного знака на предмет не соответствия его ГОСТу (видимость с 20-ти метров) за подписью 3-х свидетелей ? Если нет, то ему вообще не место в Полиции.

Ну-ну. Вот и имеете полицию, которая лишний раз вообще не хочет реагировать на правонарушения.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8678219257
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 26.02.18
Подякував: 253 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:19

Gastarbaiter
И что я должен был увидеть на этом видео ? Как полицейский остановил автомобиль и требует у водителя предъявить водительское удостоверение, на что водитель спрашивает - "причина остановки ?", вместо вменяемого ответа полицейский вызывает подкрепление, повреждает чужую собственность (автомобиль), применяя физическую силу вытаскивает водителя из автомобиля, ну дальше мордой в асфальт, наручники, тюрьма и т.д. Лично для Вас это эталон поведения полицейского ? Мне очень Вас жаль. Может когда Вас останавливают, Вы тоже на полусогнутых бежите к полицейскому с документами в зубах ?
Лично я хочу, чтобы на дороге были полицейские-профессионалы, а не бы***, которая насмотрелась таких роликов и считает, что значёк даёт им индульгенцию. Вот от такой гопоты в пагонах недавно человек "вышел" в окно 4-го (!) этажа здания РОВД в Ужгороде не выдержав пыток. Для Вас это тоже норм ? Ну-ну... В одной северной от нас стране уже построили идеальное, по Вашим представлениям, государство, но я туда не хочу.

Не знаю законодательное поле в штатах, но в нашей стране это было бы, как минимум, превышение полномочий с уничижением человеческого достоинства (есть такой подпункт в этой статье).

Применительно к нашему законодательству, инспектор должен напомнить водителю, что он кроме инспектора дорожного движения, также является сотрудником МВД и в праве спросить документы у гражданина для идентификации его личности. Но я бы в таком случае, просто положил паспорт в развёрнутом виде под лобовое стекло. Всё, требование закона выполнено. И перечитайте PS в моём предыдущем сообщении, я там прозрачно намекнул на то, что должен был сделать инспектор и что, я уверен, он не сделал.
LutsMan
 
Повідомлень: 676
З нами з: 10.06.08
Подякував: 165 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:11

  LutsMan написав:Gastarbaiter
И что я должен был увидеть на этом видео ? Как полицейский остановил автомобиль и требует у водителя предъявить водительское удостоверение, на что водитель спрашивает - "причина остановки ?", вместо вменяемого ответа полицейский вызывает подкрепление, повреждает чужую собственность (автомобиль), применяя физическую силу вытаскивает водителя из автомобиля, ну дальше мордой в асфальт, наручники, тюрьма и т.д. Лично для Вас это эталон поведения полицейского ? Мне очень Вас жаль. Может когда Вас останавливают, Вы тоже на полусогнутых бежите к полицейскому с документами в зубах ?

Бежать на полусогнутых, разумеется, не стоит. Но в чем трудность предъявить документы? В Украине проблема в том, что при остановке можно закрыться в машине и часами ипать мозг полиции, снимая их на телефон. И они ничего не могут сделать - вы ведь их потом по судам затаскаете. Они это знают, поэтому бояться сделать лишнее движение. Про применение оружия вообще молчу.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 26.02.18
Подякував: 253 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Puente і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як повернути вилучене посвідчення водія- експерт
R2 » Суб 24 лют, 2018 21:59
9 1433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 19:01
kabandemon01
Прописка в Україні: правила, документи і штрафи
R2 » Пон 23 вер, 2019 12:15
5 464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 08:56
kolya_pauchkov
Які документи потрібно надати для отримання допомоги...
R2 » Вів 17 вер, 2019 15:25
4 345
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 15:36
swetaromashka49

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.