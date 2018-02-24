Про це йдеться в повідомленні "Дорожнього адвоката" на сторінці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на право керування.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 02:04
Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на право керування.
Додано: Пон 07 жов, 2019 02:04
Верховный суд? Т.е. водила предварительно проиграл и заплатил издержки в судах всех остальных уровней? Он, однако, упорный.
Додано: Пон 07 жов, 2019 06:48
Re: Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на.
Если документы в порядке, то для экономии времени и нервов лучше предъявить.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:12
Re: Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на.
Он, однако, молодец! Теперь, имея такое постановление суда, спокойно идёт в суд и подаёт персонально на инспектора Полиции на "моральную компенсацию", в материальной форме, конечно
И когда полицейский заплатит тысяч 20 грн, то желание корчить из себя всемогущего на дороге быстро пропадёт и другим в назидание.
PS: я надеюсь, инспектор составил Акт осмотра номерного знака на предмет не соответствия его ГОСТу (видимость с 20-ти метров) за подписью 3-х свидетелей ? Если нет, то ему вообще не место в Полиции.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:24
Ну-ну. Вот и имеете полицию, которая лишний раз вообще не хочет реагировать на правонарушения.
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:19
Gastarbaiter
И что я должен был увидеть на этом видео ? Как полицейский остановил автомобиль и требует у водителя предъявить водительское удостоверение, на что водитель спрашивает - "причина остановки ?", вместо вменяемого ответа полицейский вызывает подкрепление, повреждает чужую собственность (автомобиль), применяя физическую силу вытаскивает водителя из автомобиля, ну дальше мордой в асфальт, наручники, тюрьма и т.д. Лично для Вас это эталон поведения полицейского ? Мне очень Вас жаль. Может когда Вас останавливают, Вы тоже на полусогнутых бежите к полицейскому с документами в зубах ?
Лично я хочу, чтобы на дороге были полицейские-профессионалы, а не бы***, которая насмотрелась таких роликов и считает, что значёк даёт им индульгенцию. Вот от такой гопоты в пагонах недавно человек "вышел" в окно 4-го (!) этажа здания РОВД в Ужгороде не выдержав пыток. Для Вас это тоже норм ? Ну-ну... В одной северной от нас стране уже построили идеальное, по Вашим представлениям, государство, но я туда не хочу.
Не знаю законодательное поле в штатах, но в нашей стране это было бы, как минимум, превышение полномочий с уничижением человеческого достоинства (есть такой подпункт в этой статье).
Применительно к нашему законодательству, инспектор должен напомнить водителю, что он кроме инспектора дорожного движения, также является сотрудником МВД и в праве спросить документы у гражданина для идентификации его личности. Но я бы в таком случае, просто положил паспорт в развёрнутом виде под лобовое стекло. Всё, требование закона выполнено. И перечитайте PS в моём предыдущем сообщении, я там прозрачно намекнул на то, что должен был сделать инспектор и что, я уверен, он не сделал.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:11
Бежать на полусогнутых, разумеется, не стоит. Но в чем трудность предъявить документы? В Украине проблема в том, что при остановке можно закрыться в машине и часами ипать мозг полиции, снимая их на телефон. И они ничего не могут сделать - вы ведь их потом по судам затаскаете. Они это знают, поэтому бояться сделать лишнее движение. Про применение оружия вообще молчу.
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