Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...

Додано: Пон 07 жов, 2019 09:19

Gastarbaiter

И что я должен был увидеть на этом видео ? Как полицейский остановил автомобиль и требует у водителя предъявить водительское удостоверение, на что водитель спрашивает - "причина остановки ?", вместо вменяемого ответа полицейский вызывает подкрепление, повреждает чужую собственность (автомобиль), применяя физическую силу вытаскивает водителя из автомобиля, ну дальше мордой в асфальт, наручники, тюрьма и т.д. Лично для Вас это эталон поведения полицейского ? Мне очень Вас жаль. Может когда Вас останавливают, Вы тоже на полусогнутых бежите к полицейскому с документами в зубах ?

Лично я хочу, чтобы на дороге были полицейские-профессионалы, а не бы***, которая насмотрелась таких роликов и считает, что значёк даёт им индульгенцию. Вот от такой гопоты в пагонах недавно человек "вышел" в окно 4-го (!) этажа здания РОВД в Ужгороде не выдержав пыток. Для Вас это тоже норм ? Ну-ну... В одной северной от нас стране уже построили идеальное, по Вашим представлениям, государство, но я туда не хочу.



Не знаю законодательное поле в штатах, но в нашей стране это было бы, как минимум, превышение полномочий с уничижением человеческого достоинства (есть такой подпункт в этой статье).



Применительно к нашему законодательству, инспектор должен напомнить водителю, что он кроме инспектора дорожного движения, также является сотрудником МВД и в праве спросить документы у гражданина для идентификации его личности. Но я бы в таком случае, просто положил паспорт в развёрнутом виде под лобовое стекло. Всё, требование закона выполнено. И перечитайте PS в моём предыдущем сообщении, я там прозрачно намекнул на то, что должен был сделать инспектор и что, я уверен, он не сделал.