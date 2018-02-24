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Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:47
moveton написав:
Верховный суд? Т.е. водила предварительно проиграл и заплатил издержки в судах всех остальных уровней? Он, однако, упорный.
Бесплатно всё. По-этому можно спокойно судится против любых органов власти, а издержки оплатит государство, независимо от решения суда. Лично я, всегда подаю иск в суд, даже, когда не прав. Пусть приходят в суд и доказывают
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safonovstanislav
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