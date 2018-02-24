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Чи має право поліцейський
вимагати у водія документи на...

Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:47

  moveton написав:Верховный суд? Т.е. водила предварительно проиграл и заплатил издержки в судах всех остальных уровней? Он, однако, упорный.

Бесплатно всё. По-этому можно спокойно судится против любых органов власти, а издержки оплатит государство, независимо от решения суда. Лично я, всегда подаю иск в суд, даже, когда не прав. Пусть приходят в суд и доказывают
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:21

Re: Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на.

Самый главный закон Украины гласит (Конституція України, Стаття 62): "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду."

Действие статьи 62 Конституции Украины распространяется не только на криминальные преступления, но и на административные нарушения. Если интересно почему, в интернете есть информация.

В пдд в причинах остановки есть пункт: "Водитель нарушил правила дорожного движения". Вот как раз нарушил, согласно Конституции Украины, означает, что нарушение уже доказано, на водителя уже составлено постановление и оно уже вступило в силу, т.е. прошло 10 дней после его вынесения. Так что, если по закону, полицейские останавливать вообще никого не имеют права
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:22

  komp написав:Нормальные водилы приветствуют право остановки любой машины т.к. им нечего опасаться!

Интересно, если пьяный водитель, убегая от полиции (ну а чё? ничё ж за это не будет!), убьет кого-то из близких защитников прав автомобилистов от ментовского беспредела? Будут кричать "почему вы его сразу не пристрелили?!". Или таки примут, что полиция все сделала "по закону"?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:42

Re: Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на.

  safonovstanislav написав:полицейские останавливать вообще никого не имеют права

Да ладно !?
ЗУ про Поліцію.
Стаття 35. Зупинення транспортного засобу
1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі:
1) якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
2) якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;
.... там аж 9-ть пунктов :)
Вот лично я уверен, что давление воздуха в левом переднем колесе Вашего автомобиля не соответствует норме. По-этому во время движения автомобиль виляет и в целях ВАШЕЙ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ, я остановлю Ваш автомобиль, чтобы убедится, что с ним всё в порядке.
Всё по закону ? Ничего не нарушил, никого не обидел ?
PS: как сказал один опытный автоадвокат - грамотный полицейский всегда найдёт законную причину для остановки автомобиля. Но здесь упор на слово - грамотный.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:44

  Gastarbaiter написав:Или таки примут, что полиция все сделала "по закону"?

В Украине полиции нет. Вот как выглядит Фемида, богиня правосудия:Зображення
Фемиду изображают с повязкой на глазах, что символизирует беспристрастие. Могу сказать, что суды по административным делам очень хорошо соблюдают этот принцип, руководствуясь исключительно законами Украины. Я много раз и проигрывал такие дела и выигрывал, но решения судов всегда были справедливыми, даже если не в мою пользу. А вот полиция - это просто мрак. Ближайшая ассоциация - это гопники. Сидят в кустах на кормушках и "зарабатывают" монеты себе в карман, потом на эти монеты идут всей толпой жрать шаурму в рабочее время. Вот в этом и вся полиция. У них задача не вершить правосудие, а добыть прибавку к зарплате.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:56

Re: Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на.

  LutsMan написав:Вот лично я уверен, что давление воздуха в левом переднем колесе Вашего автомобиля не соответствует норме. По-этому во время движения автомобиль виляет и в целях ВАШЕЙ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ, я остановлю Ваш автомобиль, чтобы убедится, что с ним всё в порядке.

Остановил за то, что заметил, что возможно давление воздуха в левом переднем колесе автомобиля не соответствует норме, а заодно выписал постановление за проезд на красный сигнал светофора. Ну, такое себе. Законы просто криво прописаны у нас. Из-за этого и получается весь этот беспредел, что твориться, и со стороны водителей, и со стороны полицейских. Всё можно решить. Водителям закрыть дыры в законах. А для полицейских, ввести штраф за взятку, например, 100 000 грн, половина из которых будет идти человеку, который доказал факт получения взятки. Тогда будет порядок.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:19

safonovstanislav
За 30 лет за рулем никогда не сталкивался с "беспределом" со стороны "полицейских". А вот водил - каждый день.
komp
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