Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...

Додано: Пон 07 жов, 2019 12:44

Gastarbaiter написав: Или таки примут, что полиция все сделала "по закону"? Или таки примут, что полиция все сделала "по закону"?

В Украине полиции нет. Вот как выглядит Фемида, богиня правосудия:Фемиду изображают с повязкой на глазах, что символизирует. Могу сказать, что суды по административным делам очень хорошо соблюдают этот принцип, руководствуясь исключительно законами Украины. Я много раз и проигрывал такие дела и выигрывал, но решения судов всегда были справедливыми, даже если не в мою пользу. А вот полиция - это просто мрак. Ближайшая ассоциация - это гопники. Сидят в кустах на кормушках и "зарабатывают" монеты себе в карман, потом на эти монеты идут всей толпой жрать шаурму в рабочее время. Вот в этом и вся полиция. У них задача не вершить правосудие, а добыть прибавку к зарплате.