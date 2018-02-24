Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...

Додано: Пон 07 жов, 2019 13:50

komp написав: safonovstanislav

За 30 лет за рулем никогда не сталкивался с "беспределом" со стороны "полицейских". А вот водил - каждый день. За 30 лет за рулем никогда не сталкивался с "беспределом" со стороны "полицейских". А вот водил - каждый день.

Желаю вам, чтоб и не столкнулись. Тогда так и будете всю жизнь думать, что они молодцы и всё делают правильно.Гаишникам, лично я, по молодости, раз 40 давал взятки, за превышение скорости, ни разу не отказались, наоборот, сами выпрашивали. Сейчас у меня отношение к коррупции изменилось, за скорость больше не штрафуют, ну и дороги такие, что не погоняешь. По-этому с полицаями сталкиваюсь раз в несколько лет. Но, каждое такое столкновение - это вымогательство взятки. И знакомые тоже все говорят, что вымогают похлеще гаишников. Разводят некоторых на взятку больше размера официального штрафа. Знакомому втюхали, что за езду без документов не 500 грн штраф, а в 10 раз дороже, "откупился" вроде за 1500 грн