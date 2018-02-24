Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...
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komp написав:safonovstanislav За 30 лет за рулем никогда не сталкивался с "беспределом" со стороны "полицейских". А вот водил - каждый день.
Желаю вам, чтоб и не столкнулись. Тогда так и будете всю жизнь думать, что они молодцы и всё делают правильно. Гаишникам, лично я, по молодости, раз 40 давал взятки, за превышение скорости, ни разу не отказались, наоборот, сами выпрашивали. Сейчас у меня отношение к коррупции изменилось, за скорость больше не штрафуют, ну и дороги такие, что не погоняешь. По-этому с полицаями сталкиваюсь раз в несколько лет. Но, каждое такое столкновение - это вымогательство взятки. И знакомые тоже все говорят, что вымогают похлеще гаишников. Разводят некоторых на взятку больше размера официального штрафа. Знакомому втюхали, что за езду без документов не 500 грн штраф, а в 10 раз дороже, "откупился" вроде за 1500 грн
Я тебя понял, надо превышать скорость и ездить без документов(при этом даже не знать законов про админответственность и ПДД), садись, пять! Мне приходилось платить штрафы когда был виноват, но "беспредела" не встречал, так же как и не платил ни разу взяток. А берут взятки как раз любители давать, это один психотип.
помню, когда попадался (в основном по невнимательности), в большинстве случаев, когда говорил сразу "виноват, составляйте протокол" - начинали юлить и в итоге отпускали с "предупреждением"... как сейчас не знаю... вообще не попадался, а в этом году в основном на маршрутках и пешком
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