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Чи має право поліцейський
вимагати у водія документи на...

Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:13

  safonovstanislav написав:
  komp написав:safonovstanislav
За 30 лет за рулем никогда не сталкивался с "беспределом" со стороны "полицейских". А вот водил - каждый день.

Желаю вам, чтоб и не столкнулись. Тогда так и будете всю жизнь думать, что они молодцы и всё делают правильно.
Гаишникам, лично я, по молодости, раз 40 давал взятки, за превышение скорости, ни разу не отказались, наоборот, сами выпрашивали. Сейчас у меня отношение к коррупции изменилось, за скорость больше не штрафуют, ну и дороги такие, что не погоняешь. По-этому с полицаями сталкиваюсь раз в несколько лет. Но, каждое такое столкновение - это вымогательство взятки. И знакомые тоже все говорят, что вымогают похлеще гаишников. Разводят некоторых на взятку больше размера официального штрафа. Знакомому втюхали, что за езду без документов не 500 грн штраф, а в 10 раз дороже, "откупился" вроде за 1500 грн

Я тебя понял, надо превышать скорость и ездить без документов(при этом даже не знать законов про админответственность и ПДД), садись, пять!
Мне приходилось платить штрафы когда был виноват, но "беспредела" не встречал, так же как и не платил ни разу взяток.
А берут взятки как раз любители давать, это один психотип.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:57

помню, когда попадался (в основном по невнимательности), в большинстве случаев, когда говорил сразу "виноват, составляйте протокол" - начинали юлить и в итоге отпускали с "предупреждением"... как сейчас не знаю... вообще не попадался, а в этом году в основном на маршрутках и пешком :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:27

  komp написав:Я тебя понял, надо превышать скорость и ездить без документов(при этом даже не знать законов про админответственность и ПДД), садись, пять!

Ситуации разные бывают. Есть места где нарушают все, т. е. все 100% водителей. Висит знак 40, а ездят все не меньше 80, а в основном 100-120. Можно по 20 машин в минуту штрафовать, если встать с радаром.
А насчёт езды без прав. Человек закончил курсы, но права ещё не получил, забирал только купленную машину из другого города
Закон обязателен для исполнения, но нужно всё-таки в бюджет штрафовать, а не себе в карман
safonovstanislav
 
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