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Інженери створюють поїзд, що
розганяється до 1000 км/год

Інженери створюють поїзд, що розганяється до 1000 км/год
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 06:56

Інженери створюють поїзд, що розганяється до 1000 км/год

Пропонуємо до обговорення:
Інженери China Railway Group збираються втричі прискорити поїзди - з нинішніх 350 км/год до 600-1000 км/год.

Дивися повний текст Інженери створюють поїзд, що розганяється до 1000 км/год.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 06:56

На магнитной подушке это скорее летательный аппарат, а не поезд.
avk
 
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