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Інженери створюють поїзд, що розганяється до 1000 км/год
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Додано: Пон 07 жов, 2019 06:56
Пропонуємо до обговорення:
Інженери China Railway Group збираються втричі прискорити поїзди - з нинішніх 350 км/год до 600-1000 км/год.
Дивися повний текст Інженери створюють поїзд, що розганяється до 1000 км/год
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Додано: Пон 07 жов, 2019 06:56
На магнитной подушке это скорее летательный аппарат, а не поезд.
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