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Громадян Китаю змусять сканувати
обличчя для отримання...

Громадян Китаю змусять сканувати обличчя для отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:38

Громадян Китаю змусять сканувати обличчя для отримання...

Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві вважають, що це необхідно для захисту прав та інтересів громадян у кіберпросторі.

Дивися повний текст Громадян Китаю змусять сканувати обличчя для отримання SIM-картки.
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