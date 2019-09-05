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Міносвіти обіцяє підвищити
мінімальну зарплату вчителям

Міносвіти обіцяє підвищити мінімальну зарплату вчителям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:26

Міносвіти обіцяє підвищити мінімальну зарплату вчителям

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві освіти і науки України обіцяють наступного року підвищити мінімальну заробітну плату вчителям.

Дивися повний текст Міносвіти обіцяє підвищити мінімальну зарплату вчителям.
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