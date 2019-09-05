У Міністерстві освіти і науки України обіцяють наступного року підвищити мінімальну заробітну плату вчителям.
Дивися повний текст Міносвіти обіцяє підвищити мінімальну зарплату вчителям.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:26
Міносвіти обіцяє підвищити мінімальну зарплату вчителям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міносвіти обіцяє підвищити мінімальну зарплату вчителям.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:14
Re: Міносвіти обіцяє підвищити мінімальну зарплату вчителям
Да взять всё, и поделить!
|