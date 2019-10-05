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Гончарук назвав умову для
зростання української...

Гончарук назвав умову для зростання української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:31

Гончарук назвав умову для зростання української...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вважає підвищення рівня економічної свободи в країні тим фактором, який допоможе Україні збільшити свій ВВП на 40%.

Дивися повний текст Гончарук назвав умову для зростання української економіки на 40%.
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