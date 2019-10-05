Кабмін вважає підвищення рівня економічної свободи в країні тим фактором, який допоможе Україні збільшити свій ВВП на 40%.
Дивися повний текст Гончарук назвав умову для зростання української економіки на 40%.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:31
Гончарук назвав умову для зростання української...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук назвав умову для зростання української економіки на 40%.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:38
Re: Гончарук назвав умову для зростання української...
Для этого нужно повысить уровень экономической свободы в стране. - Они тупо с нас смеются. Осталось еще GPS -наручники одеть, чтобы далеко от кассового аппарата не отходили.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18
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