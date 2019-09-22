Інтернет-супермаркет Rozetka ввів плату за самовивіз товарів зі своїх офлайн-магазинів.
Дивися повний текст Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14
Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:17
Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
Гетьманцев ще не закрив цю розетку?
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:47
Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
давно уже не покупаю на розетке, т.к. цены там просто КОНСКИЕ!!!!!
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:12
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:40
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