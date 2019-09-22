RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Rozetka запровадила плату
за самовивіз товарів

Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14

Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-супермаркет Rozetka ввів плату за самовивіз товарів зі своїх офлайн-магазинів.

Дивися повний текст Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91221
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:17

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

Гетьманцев ще не закрив цю розетку?
folker
 
Повідомлень: 421
З нами з: 10.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:47

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

давно уже не покупаю на розетке, т.к. цены там просто КОНСКИЕ!!!!!
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 92
З нами з: 26.07.18
Подякував: 430 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:12

  folker написав:Гетьманцев ще не закрив цю розетку?

А чем она вам мешает? Вламываются к вам в дом и под дулом пистолета заставляют что-то покупать?
Попаданец
 
Повідомлень: 819
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:40

  greenback1996 написав:давно уже не покупаю на розетке, т.к. цены там просто КОНСКИЕ!!!!!

Да видимо не только не покупаете, но и цен тамошних не знаете, ибо они +/- среднерыночные
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25659
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6034 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Модератор і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іноземцям можуть ввести плату за проїзд українськими...
R2 » Сер 02 жов, 2019 17:08
3 199
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 12:31
jeugen
Rozetka готується зупинити бізнес 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 30 вер, 2019 09:56
34 3087
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 12:14
denkauk
ВР запровадила кешбек за виявлення нелегальних продавців
R2 » П'ят 20 вер, 2019 18:28
5 683
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 15:09
Kalgan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77113)
07.10.2019 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.