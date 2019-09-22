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Rozetka запровадила плату
за самовивіз товарів

Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14

Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-супермаркет Rozetka ввів плату за самовивіз товарів зі своїх офлайн-магазинів.

Дивися повний текст Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:17

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

Гетьманцев ще не закрив цю розетку?
folker
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:47

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

давно уже не покупаю на розетке, т.к. цены там просто КОНСКИЕ!!!!!
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:12

  folker написав:Гетьманцев ще не закрив цю розетку?

А чем она вам мешает? Вламываются к вам в дом и под дулом пистолета заставляют что-то покупать?
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:40

  greenback1996 написав:давно уже не покупаю на розетке, т.к. цены там просто КОНСКИЕ!!!!!

Да видимо не только не покупаете, но и цен тамошних не знаете, ибо они +/- среднерыночные
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:03

R2 опять зрада.
за самовывоз вообще должны скидку делать.
особенно на айфоны и другие мобилки.
им вообще одолжение делают что на их сайт заходят.
пысы:а читателям finance.ua - двойную скидку
lauder7
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:08

ну было удобно заказывать сата-кабели за 15 грн и т.п. мелочь с бесплатной доставкой =)
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:13

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

Китайці з самого Китаю шлють даром, а ці %%№%:№%№...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:35

  lauder7 написав:R2 опять зрада.
за самовывоз вообще должны скидку делать.
особенно на айфоны и другие мобилки.
им вообще одолжение делают что на их сайт заходят.
пысы:а читателям finance.ua - двойную скидку


читайте новость полностью. платная доставка лишь за товары до 300 грн.
да и 10 грн это разве плата? ну закажите копеечную мелочевку (кабели\переходники и т.п.) новой почтой за 45 грн. :D
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:35

  greenback1996 написав:давно уже не покупаю на розетке, т.к. цены там просто КОНСКИЕ!!!!!


Если бы вы разбирались в ценах, вы бы поняли, какой бред написали. Цены во всех Интернет-магазинах сейчас, как правило, гривна в гривну. Розетке можно предъявлять другое, но я не понимаю, зачем писать вот такой бред про цены.
emcee
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