Інтернет-супермаркет Rozetka ввів плату за самовивіз товарів зі своїх офлайн-магазинів.
Дивися повний текст Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14
Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:17
Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
Гетьманцев ще не закрив цю розетку?
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:47
Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
давно уже не покупаю на розетке, т.к. цены там просто КОНСКИЕ!!!!!
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:12
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:40
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:03
R2 опять зрада.
за самовывоз вообще должны скидку делать.
особенно на айфоны и другие мобилки.
им вообще одолжение делают что на их сайт заходят.
пысы:а читателям finance.ua - двойную скидку
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:08
ну было удобно заказывать сата-кабели за 15 грн и т.п. мелочь с бесплатной доставкой =)
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:13
Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
Китайці з самого Китаю шлють даром, а ці %%№%:№%№...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:35
читайте новость полностью. платная доставка лишь за товары до 300 грн.
да и 10 грн это разве плата? ну закажите копеечную мелочевку (кабели\переходники и т.п.) новой почтой за 45 грн.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:35
Если бы вы разбирались в ценах, вы бы поняли, какой бред написали. Цены во всех Интернет-магазинах сейчас, как правило, гривна в гривну. Розетке можно предъявлять другое, но я не понимаю, зачем писать вот такой бред про цены.
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