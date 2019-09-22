зайдите на алибабу\таобао и посмотрите цену такого же товара "без доставки". может быть и в 2 раза дешевле.
просто на алиэкспресс это маркетинговый ход, доставка часто включена в цену.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:37
зайдите на алибабу\таобао и посмотрите цену такого же товара "без доставки". может быть и в 2 раза дешевле.
просто на алиэкспресс это маркетинговый ход, доставка часто включена в цену.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:55
Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:13
Moneta а я прочел.
плюс добавлю, они еще должны такси в обе стороны компенсировать. и за браком, если он будет (а он будет), самостоятельно приезжать. и давать мобилу на замену на время ремонта. а в случае падения цены или если я найду где-то дешевле, то возвращать разницу. а еще нужно сделать чтобы их чеки можно было приверять в реестре, чтобы кешбек получать.
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